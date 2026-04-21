Москва21 апр Вести.Соединенным Штатам стоит ускорить производство вооружений, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNBC.

Также американский лидер заявил, что оборонная компания Raytheon уже сейчас строит пять новых заводов, добавило агентство РИА Новости.

Нам нужно набрать скорость [в производстве оружия] сказал Трамп

Ранее глава Белого дома заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. В то же время он сообщил, что США использовали прекращение огня для перевооружения своей армии.