Москва21 апрВести.Соединенным Штатам стоит ускорить производство вооружений, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом CNBC.
Также американский лидер заявил, что оборонная компания Raytheon уже сейчас строит пять новых заводов, добавило агентство РИА Новости.
Нам нужно набрать скорость [в производстве оружия]сказал Трамп
Ранее глава Белого дома заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. В то же время он сообщил, что США использовали прекращение огня для перевооружения своей армии.