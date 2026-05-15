Трамп рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином четыре раза в 2026 году

Москва15 мая Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином четыре раза в этом году.

Глава Белого дома уточнил, что встреча с китайским лидером пройдет в том числе на саммите G20 в Майами.

Мы потенциально встретимся четыре раза в этом году. У нас есть [саммит] G20, на который он хочет приехать и на котором я хотел бы его видеть. Он пройдет в Майами... и я думаю, это будет очень хорошо, куда более значимо, если он там будет сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая

По словам президента США , помимо контактов на G20, у них с Си Цзиньпином в ноябре запланирована встреча на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Также, предполагается, что китайский лидер совершит визит в Белый дом - ориентировочно 24 или 26 сентября.

Ранее Трамп пообещал впечатлить Си Цзиньпина, когда тот приедет в сентябре в США.