Politico: Макрон пытается угодить Трампу, пригласив его на ужин в Париже

Politico узнало, почему Макрон решил пригласить Трампа на ужин в Париже Politico: Макрон пытается угодить Трампу, пригласив его на ужин в Париже

Москва13 июн Вести.Президент США Дональд Трамп может в среду, 17 июня, посетить ужин в Версальском дворце в Париже по приглашению своего французского коллеги Эммануэля Макрона. Таким образом французский лидер хочет угодить главе Белого дома, пишет Politico.

По данным издания, ужин запланирован после саммита G7, в ходе которого европейские лидеры намерены обсудить ряд вопросов, связанных с конфликтом на Украине и эскалацией на Ближнем Востоке. Сообщается, что Макрон хочет встретиться с Трампом тет-а-тет.

Приглашение от Макрона, судя по всему, было попыткой угодить президенту [США], который любит роскошь и позолоченные интерьеры, а также удержать Трампа на саммите до самого конца говорится в публикации

Однако, придет ли американский лидер на этот ужин, до сих пор неизвестно, поскольку Белый дом все еще не подтвердил, что Трамп примет приглашение.

Ранее газета Corriere della Sera сообщила, что на предстоящем саммите G7 премьер-министр Италии Джорджа Мелони планирует поднять вопрос о европейском представителе на возможных переговорах по украинскому урегулированию. В качестве кандидата, по данным издания, итальянский премьер может предложить президента Финляндии Александра Стубба.