"Все, я уезжаю": историк рассказал про главный страх Макрона перед саммитом G7 Историк Сидоров: во Франции опасаются реакции Трампа на саммите G7

Москва14 июн Вести.Президент Франции Эммануэль Макрон опасается того, что президент США Дональд Трамп досрочно покинет мероприятие. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил историк-международник Андрей Сидоров.

Саммит "Большой семерки" состоится 15–17 июня в курортном городе Эвиан-ле-Бен. На него прибудет и Дональд Трамп. Помимо лидеров стран — членов G7 ожидается прибытие главы киевского режима Владимира Зеленского.

Год назад на саммите "Большой семерки" Трамп досрочно покинул мероприятие, объяснив это тем, что на Ближнем востоке обострилась ситуация. Кроме того, в ходе саммита в Канаде Трамп не встретился с Владимиром Зеленским, который рассчитывал на переговоры.

Как поведет себя Трамп? Сейчас для [Эммануэля] Макрона, по-моему, единственная вещь, чтобы, не дай бог, не повторился прошлый год с Канадой. А то Трамп скажет: мне тут неинтересно, в вашем Эвиане, и даже ваш гольф-клуб мне не нравится, все, я уезжаю. Более того, там [на саммите] будет присутствовать Зеленский. Официально американцы утверждают, что никаких планов на встречу Зеленского и Трампа нет. Но неофициально, я думаю, все европейцы надеются, что они их столкнут в каком-нибудь коридоре. Где-то так, чтобы не показать, как Трамп может отнестись к Зеленскому объяснил историк

Сидоров отмечает, что если Трамп покинет "Большую семерку", то автоматически будет под вопросом его участие на саммите НАТО в Анкаре, который пройдет 7-8 июля.

Если Трампу не понравится на "Семерке", то Трамп спокойно совершенно не приедет в Турцию, в Анкару добавил эксперт

Ранее издание Politico сообщило, что будущий саммит "Большой семерки" обещает стать одним из самых напряженных за последние годы.