Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите G7 NYP: Зеленский отказал Макрону в просьбе остаться на саммите "Большой семерки"

Москва16 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отклонил просьбу президента Франции Эммануэля Макрона задержаться на саммите "Большой семерки" (G7) в городе Эвиан-ле-Бен во Франции. Об этом пишет The New York Post.

Отмечается, что Зеленский заодно пожаловался Макрону, что у него не получилось согласовать двустороннюю встречу с американским лидером Дональдом Трампом.

Макрон призывал Зеленского остаться на саммите подольше, но тот сказал, что его ждут в Брюсселе, предположительно, по поводу заявки Украины на вступление в ЕС следует из материала

Ранее ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал присутствие главы киевского режима на саммите "Большой семерки".