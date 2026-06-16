Зеленский снова отказался встречаться для переговоров в Москве Зеленский отказался ехать на переговоры в Москву

Москва16 июн Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил журналистам, что не поедет в Москву для переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз призвал Зеленского посетить Москву, если он действительно настроен на серьезный диалог и готов брать ответственность.

Я не поеду на встречу с Путиным в Москву, я не играю в эти игры цитируют слова Зеленского украинские СМИ

Он также заявил, что готов к встрече в Турции, Швейцарии или в одной из стран Ближнего Востока.