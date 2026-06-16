Песков: Зеленского примут в Москве, если он готов говорить серьезно

Песков заявил о готовности Москвы принять Зеленского Песков: Зеленского примут в Москве, если он готов говорить серьезно

Москва16 июн Вести.Главу киевского режима Владимира Зеленского готовы принять в Москве, если он настроен на серьезный и ответственный разговор, касающийся урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой.

По его словам, позиция российской стороны по этому вопросу уже неоднократно озвучивалась главой государства Владимиром Путиным.

Было сказано и несколько раз повторено, что если Зеленский готов говорить ответственно и серьезно, киевскому режиму прекрасно известно, о чем, то он всегда может приехать в Москву, где его примут сказал Песков

Ранее об этом также заявлял помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он предложил Зеленскому приехать в российскую столицу.