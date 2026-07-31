Москва31 июлВести.Замоскворецкий суд столицы заочно арестовал Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Жанне Немцовой вменяют в вину причастность к работе нежелательной организации.
Немцова Ж.Б. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 284.1 УК РФговорится в сообщении
Данная статья устанавливает ответственность за организацию деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности в России нежелательной.
В 2024 году Минюст внес в перечень нежелательных неправительственных организаций "Фонд Бориса Немцова за свободу". Это российско-немецкий фонд, он был создан Жанной Немцовой, действовал в области образования, в частности, финансировал обучение и повышение квалификации.