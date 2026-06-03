Суд в Париже отклонил апелляцию активистки Новиковой на отказ в ее освобождении

Суд в Париже отказался освободить россиянку Новикову Суд в Париже отклонил апелляцию активистки Новиковой на отказ в ее освобождении

Москва3 июн Вести.Суд в Париже оставил в силе решение об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) российской активистки Анны Новиковой, которая была задержана во Франции по обвинению в шпионаже. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал адвокат россиянки Филипп де Вель.

В апреле сторона защиты подала ходатайство об освобождении гражданки России под судебный надзор, однако суд принял решение отклонить этот запрос. После этого Новикова подала апелляцию, по которой 3 июня состоялось заседание.

Следственная палата апелляционного суда отказала в освобождении Анны сказал де Вель

В ноябре 2025 года газета Parisien сообщила, что во Франции были задержаны члены ассоциации помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе Новикова. Им предъявили обвинения в якобы "сговоре с иностранным государством" и "заговоре с целью совершения преступления".

Позже посольство России в Париже подтвердило факт задержания Новиковой. В диппредставительстве тогда рассказали, что у активистки есть французское гражданство, что, по словам дипломатов, ограничивает их возможности в этом деле. В апреле официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона приложит все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.