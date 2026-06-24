Москва24 июн Вести.Парижский суд отклонил ходатайство об освобождении под судебный надзор в отношении задержанной россиянки, основательницы НКО SOS Donbass Анны Новиковой. Об этом РИА новости сообщил ее адвокат Филипп де Вель.

В среду суд рассмотрел ходатайство Новиковой о переходе на судебный контроль. Ранее аналогичное прошение уже было отклонено.

Следственная палата отказала Анне в освобождении сказал адвокат

25 ноября 2025 года сообщалось о задержании трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass. В их числе оказалась основательница организации Анна Новикова. В парижской прокуратуре заявили, что фигурантам дела по разным статьям грозит до 15 лет лишения свободы. Наиболее серьезное обвинение связано с размещением агитационного плаката на Триумфальной арке. Власти Парижа оценили это как якобы ущерб охраняемому имуществу в интересах иностранного государства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 1 апреля, что российское внешнеполитическое ведомство и посольство РФ в Париже приложат все усилия для скорейшего освобождения Новиковой.