Лантратова направит в ООН и МККК материалы о ситуации в Дружковке в ДНР

Лантратова направит в международные организации материалы о ситуации в Дружковке Лантратова направит в ООН и МККК материалы о ситуации в Дружковке в ДНР

Москва17 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что намерена направить в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) материалы о ситуации в Дружковке Донецкой Народной Республики, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.

Омбудсмен рассказала, что в сети распространились кадры из этого населенного пункта, куда украинская эвакуационная группа "Белые ангелы" совместно с журналистами "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) выехала для принудительного вывоза людей в сторону Украины. При этом одна из местных жительниц заявила, что хочет выехать в Россию.

В ответ на это, как утверждается, украинский полицейский предложил женщине связаться с волонтерами "Красного Креста", чтобы ее внесли в списки на обмен. Лантратова подчеркнула, что это является грубым нарушением прав человека.

Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Креста написала Лантратова в мессенджере MAX

Она подчеркнула, что мир должен увидеть бесчеловечные методы, которыми действует киевский режим.