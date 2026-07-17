Москва17 июлВести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что намерена направить в ООН и Международный комитет Красного Креста (МККК) материалы о ситуации в Дружковке Донецкой Народной Республики, где пожилой жительнице украинская полиция не дает выехать в Россию.
Омбудсмен рассказала, что в сети распространились кадры из этого населенного пункта, куда украинская эвакуационная группа "Белые ангелы" совместно с журналистами "Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом) выехала для принудительного вывоза людей в сторону Украины. При этом одна из местных жительниц заявила, что хочет выехать в Россию.
В ответ на это, как утверждается, украинский полицейский предложил женщине связаться с волонтерами "Красного Креста", чтобы ее внесли в списки на обмен. Лантратова подчеркнула, что это является грубым нарушением прав человека.
Как уполномоченный по правам человека в РФ я глубоко возмущена этой ситуацией. Мы обязательно зафиксируем этот вопиющий факт и направим материалы в международные инстанции, включая ООН и Международный комитет Красного Крестанаписала Лантратова в мессенджере MAX
Она подчеркнула, что мир должен увидеть бесчеловечные методы, которыми действует киевский режим.