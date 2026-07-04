Лантратова призвала ООН отреагировать на новые нападения ВСУ на мирное население Лантратова обратилась в ООН из-за новых нападений ВСУ на мирных граждан

Москва4 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН с призывом отреагировать на новые варварские нападения ВСУ на мирное население в ЛНР, Запорожской, Брянской и Курской областях. Об этом омбудсмен сообщила в своем канале в MAX в субботу.

Я направила обращения Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсекретаря ООН Ванессе Фрезье с просьбой незамедлительно отреагировать на новые варварские нападения на мирное население и обеспечить международную правовую оценку произошедшего написала она

По словам Лантратовой, речь идет о последних атаках на белорусский пассажирский автобус в Брянской области и городской автобус в Лисичанске (ЛНР), а также об ударе по рынку в Токмаке Запорожской области и подрыве автомобиля в Рыльске Курской области 3 июля.

Омбудсмен отметила, что призвала международные структуры осудить эти преступления, обеспечить независимый мониторинг и привлечь виновных к ответственности.

Одновременно прошу расширить усилия по защите пленных и по скорейшему воссоединению семей, а также усилить гуманитарную помощь пострадавшим подчеркнула омбудсмен

Ранее сообщалось, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в ходе 62-й сессий Совета ООН по правам человека призвал немедленно прекратить пытки российских военнопленных, заявив, что около половины военных, захваченных Украиной, с которыми беседовали сотрудники его управления, сообщали о пытках или других фактах жестокости по отношению к ним.