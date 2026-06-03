Лантратова: удар ВСУ по автобусу – преступление, которое не имеет срока давности Омбудсмен Лантратова назвала атаку ВСУ на автобус в ДНР осознанным преступлением

Москва3 июн Вести.Атака ВСУ на рейсовый автобус Москва – Симферополь в Енакиево ДНР – это преступление, которое не имеет срока давности. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.

Она подчеркнула, что удар по гражданскому транспорту – не трагическая случайность, целью противника стали люди, которые не представляют какой-либо угрозы.

Те, кто превращает гражданских людей в мишени, должны знать: подобные преступления не имеют срока давности и не могут быть скрыты за политическими лозунгами и пропагандой. Каждому факту будет дана правовая оценка, а каждый виновный понесет заслуженное наказание написала омбудсмен в мессенджере MAX

Ранее корреспондент ИС "Вести" рассказал, что беспилотник долгое время преследовал автобус прежде, чем ударить по нему.

Украинские боевики атаковали автобус рано утром 3 июня, в среду. В салоне находились 46 человек. Погибли 7, еще 11 получили травмы.

Возбуждено уголовное дело о теракте. На месте работают следственные органы. По данным СКР, обломки БПЛА, атаковавшего автобус, содержат надписи на иностранном языке.