Омбудсмен Лантратова призвала ООН и ОБСЕ дать оценку атаке ВСУ на Рязань

Москва27 мая Вести.Омбудсмен Яна Лантратова призвала структуры Организации Объединенных Наций (ООН) и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) дать правовую и гуманитарную оценку атаке ВСУ на Рязань. Об этом рассказала ТАСС сама Лантратова.

Обращения были направлены в том числе в Комитет ООН по правам ребенка и Совет ООН по правам человека. По словам Лантратовой, атаки по гражданской инфраструктуре, из-за которых оказываются ранены мирные жители, особенно дети, "требуют принципиальной реакции".

Международные институты не должны молчать добавила омбудсмен

Лантратова напомнила, что задача ООН и ОБСЕ заключается в защите гуманитарных принципов и прав человека. Уполномоченный по правам человека в РФ также добавила, что за каждой цифрой в сводках – жизнь человека.

Омбудсмен уточнила, что среди жертв оказалась 8-летняя девочка, у которой впереди была вся жизнь. По словам Лантратовой, когда гибнет мирное население, дети, молчание международных структур выглядит как равнодушие. Омбудсмен также заявила, что мир должен видеть правду, и пострадавшие должны видеть, что их боль услышана, а права защищены.

Атака ВСУ на Рязань произошла 15 мая. Пострадали два жилых дома, погибли пять человек, еще 12 человек оказались ранены.