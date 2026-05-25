Москва25 маяВести.До пяти увеличилось число погибших в результате беспилотной атаки ВСУ на Рязань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Павла Малкова.
Ранее сообщалось о гибели четырех человек. Также при ударе были повреждены две многоэтажки.
Самое страшное последствие - погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Мы говорили про то, что погибли четверо, но вчера скончалась еще одна пострадавшаяцитирует Малкова агентство
Губернатор рассказал, что медики пытались спасти ребенка, но травмы оказались слишком серьезными.