Москва25 маяВести.До пяти увеличилось число погибших в результате беспилотной атаки ВСУ на Рязань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Павла Малкова.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек. Также при ударе были повреждены две многоэтажки.

Самое страшное последствие - погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Мы говорили про то, что погибли четверо, но вчера скончалась еще одна пострадавшая

цитирует Малкова агентство

Губернатор рассказал, что медики пытались спасти ребенка, но травмы оказались слишком серьезными.