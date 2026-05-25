Число погибших при атаке дронов ВСУ на Рязань возросло до пяти

Москва25 мая Вести.До пяти увеличилось число погибших в результате беспилотной атаки ВСУ на Рязань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Павла Малкова.

Ранее сообщалось о гибели четырех человек. Также при ударе были повреждены две многоэтажки.

Самое страшное последствие - погибли люди. Пять человек погибли, в том числе, к сожалению, восьмилетняя девочка. Мы говорили про то, что погибли четверо, но вчера скончалась еще одна пострадавшая цитирует Малкова агентство

Губернатор рассказал, что медики пытались спасти ребенка, но травмы оказались слишком серьезными.