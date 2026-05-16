Семьям погибших при атаке БПЛА на Рязань выплатят по 1,5 млн рублей

Москва16 мая Вести.Семьям погибших при атаке украинских беспилотников на Рязань выплатят по 1,5 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в MAX.

Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим в результате атаки БПЛА: 1,5 млн рублей семьям погибших говорится в сообщении

Пострадавшие же получат от 300 до 600 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных ранений. Также до 150 тысяч рублей выплатят тем, кто потерял имущество.

Губернатор заверил, что жителям, чьи квартиры пострадали, оперативно перечислят выплаты на первоочередные расходы. Он также напомнил, что для получения средств граждане могут позвонить по телефонам горячей линии: +7 930-882-41-00, +7 4912-51-40-85 и +7 4912-51-36-00

Ранее сообщалось, что в результате беспилотной атаки ВСУ на Рязань погибли четыре человека, еще 28 пострадали.