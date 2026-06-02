Москва2 июн Вести.Сообщения об украинских обстрелах мирных жителей на территориях ДНР, ЛНР и других регионов приходят каждый день. Об этом ИС "Вести" рассказала уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова.

Она добавила, что целями для атак ВСУ часто становятся гуманитарные грузы.

Каждый день ко мне ... поступают новые и новые факты о том, что и на территории ДНР, ЛНР и в других регионах массово идут обстрелы. Например, машины, которые везут продукты питания для мирных людей, продукты питания и специальные товары для детей, они целенаправленно это делают и терроризируют их. Это, к сожалению, новая реальность сообщила Лантратова

Ранее сообщалось, что за обстрелы мирных граждан в ДНР заочно был осужден командир взвода 7-ой артиллерийской батареи 3-го гаубичного артиллерийского дивизиона 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Маркевич. Ему заочно назначено наказание в виде 22 лет исправительной колонии строгого режима