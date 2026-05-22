Украинский командир заочно осужден на 22 года за обстрелы мирных граждан в ДНР

Москва22 мая Вести.Командир взвода 7-ой артиллерийской батареи 3-го гаубичного артиллерийского дивизиона 55-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Маркевич заочно арестован и осужден на 22 года колонии за обстрелы мирных граждан в ДНР. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

Уточняется, что боевик признан виновным по ч. 1 ст. 356 (Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ), ч. 3 ст. 30, п. "а, е, ж, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти).

Как установлено, в 2014 и 2015 гг. Маркевич, руководствуясь преступным планом киевского режима, отдавал своим подчиненным приказы о прицельных обстрелах из артиллерии, имеющей высокие поражающие свойства, жилых домов, иных объектов и сооружений гражданской инфраструктуры, расположенных в песелке городского типа Тельманово и селе Григорьевка в ДНР.

Жители населенных пунктов смогли укрыться в безопасном месте, в результате чего не пострадали. Повреждения получили жилые дома и иное имущество граждан. Собственникам причинен значительный имущественный ущерб. По ходатайству органов следствия СК Маркевичу заочно судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу говорится в сообщении, опубликованном в канале СКР в мессенджере MAX

Боевик объявлен в международный розыск.

Ему также заочно назначено наказание в виде 22 лет исправительной колонии строгого режима.