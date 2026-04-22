Руководивший атаками на Крым командир ВСУ заочно приговорен к пожизненному сроку

Командир ВСУ Шепцов заочно осужден пожизненно за атаки на Крым Руководивший атаками на Крым командир ВСУ заочно приговорен к пожизненному сроку

Москва22 апр Вести.Военный суд вынес заочный приговор в виде пожизненного лишения свободы в отношении командира подразделения вооруженных формирований Украины Александра Шепцова, руководившего атаками противника на Крым. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Фигурант – командир 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитан 1 ранга. Его признали виновным в организации теракта, совершенного группой лиц по предварительному сговору, со значительным ущербом.

Суд приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания – в исправительной колонии особого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Установлено, что в декабре 2024-го и мае 2025 года ВСУ атаковали территорию полуострова по приказу Шепцова. Боевики применяли безэкипажные катера, также были нанесены ракетные удары. В результате погибли люди.

Отмечается, что ранее фигуранта уже заочно судили за аналогичные преступления и приговорили к пожизненному сроку. Он объявлен в международный розыск.