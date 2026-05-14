Москва14 мая Вести.Начальник штаба батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Александр Борщ, по приказу которого в 2023 году была атакована Белгородская область, был заочно приговорен к пожизненному сроку Вторым Западным окружным военным судом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что судом было установлено, что 11 октября 2023 года по приказу и под личным руководством начальника штаба механизированного батальона 92-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Борща с территории Волчанского района Харьковской области Украины в сторону Белгородской области были запущены несколько беспилотников, которые несли на себе кумулятивный заряд гранаты (выстрела) для РПГ-7. В результате их удара по приграничной территории РФ несколько человек пострадали, один погиб.

Суд заочно приговорил Борща к наказанию в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых 6 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в исправительной колонии особого режима говорится в пресс-службе

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о возмещении имущественного ущерба, а также гражданские иски о взыскании компенсации морального вреда. Их общая сумма составила более 2 миллионов 700 тысяч рублей.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил о том, что с 27 апреля по 3 мая Белгородская область чаще других регионов подвергалась атакам ВСУ. Ежедневно в области фиксировали налеты от 100 до 130 БПЛА. Мирошник также отметил, что участились случаи атак украинских дронов на гражданский транспорт.