Мужчина на самокате погиб при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Дрон ВСУ атаковал мужчину на самокате в Белгородской области Мужчина на самокате погиб при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области

Москва27 апр Вести.Украинский беспилотник атаковал самокатчика в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

В результате удара мужчина погиб.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на месте говорится в сообщении

Гладков выразил соболезнование родным и близким погибшего.

Также губернатор сообщил об атаке БПЛА ВСУ на легковой автомобиль в хуторе Красиво Борисовского округа. В результате удара пострадал мирный житель, его доставили в Борисовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями ног.