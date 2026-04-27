Москва27 апрВести.Украинский беспилотник атаковал самокатчика в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.
В результате удара мужчина погиб.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа беспилотник целенаправленно ударил по мужчине, который передвигался на самокате. От полученных ранений мужчина скончался на местеговорится в сообщении
Гладков выразил соболезнование родным и близким погибшего.
Также губернатор сообщил об атаке БПЛА ВСУ на легковой автомобиль в хуторе Красиво Борисовского округа. В результате удара пострадал мирный житель, его доставили в Борисовскую ЦРБ с минно-взрывной травмой, баротравмой и осколочными ранениями ног.