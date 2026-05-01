Двое подростков погибли в Белгородской области при ударе дрона по мотоциклу

В Белгородской области дрон ВСУ атаковал мотоцикл, погибли двое молодых людей Двое подростков погибли в Белгородской области при ударе дрона по мотоциклу

Москва1 мая Вести.В Белгородской области в результате удара украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) по мотоциклу погибли двое молодых людей 18 и 15 лет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, ЧП призошло в Волоконовском округе в селе Волчья Александровка.

Беспилотник ВСУ целенаправленно атаковал мотоцикл, на котором ехали два парня. 18 и 15 лет… От полученных ранений ребята погибли на месте… уточнил губернатор в своем канале в мессенджере MAX

Накануне, 30 апреля, в результате ударов украинских БПЛА в Белгородской области пострадали двое мирных жителей. В одном из случаев FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно, находившаяся рядом женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног.