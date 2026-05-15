Полковник ВСУ получил пожизненный срок за ракетный удар по Рыльску Суд приговорил к пожизненному сроку полковника ВСУ, обстрелявшего Рыльск

Москва15 мая Вести.Вынесен приговор по делу полковника ВСУ Олега Петрика, которого обвиняли в совершении теракта, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Фигурант, занимая должность первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады ВСУ, отдал приказ о нанесении ракетных ударов по Рыльску в Курской области, обстрелянного 20 декабря 2024 года.

Четверо человек погибли, более 20 граждан получили ранения различной степени тяжести, причинен значительный имущественный ущерб говорится в заявлении ведомства, опубликованном в мессенджере MAX

Огонь велся управляемыми реактивными снарядами калибра 227-мм с осколочно-фугасной боевой частью, применяемыми в реактивных системах залпового огня производства США, противник выпустил девять боеприпасов.

Суд заочно приговорил Петрика к наказанию в виде пожизненного лишения свободы, военнослужащий ВСУ объявлен в розыск.