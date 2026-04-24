Москва24 апрВести.Суд приговорил украинского боевика, которого признали виновным в совершении террористического акта в Курской области, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Установлено, что в 2025 году обвиняемый, вооруженный автоматом АК-47, вместе с подразделением незаконно пересек границу РФ.
В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области он оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, отслеживал перемещение российских военнослужащихотмечается в сообщении
В ходе боевых действий боевика задержали российские военные. Он был передан следствию.
Также к длительным срокам и пожизненному сроку были приговорены другие украинские военные, совершившие террористические акты в отношении мирных жителей.