К 16 годам приговорили боевика ВСУ, который совершил теракт в Курской области

Украинскому боевику, совершившему теракт в Курской области, дали 16 лет К 16 годам приговорили боевика ВСУ, который совершил теракт в Курской области

Москва24 апр Вести.Суд приговорил украинского боевика, которого признали виновным в совершении террористического акта в Курской области, к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Установлено, что в 2025 году обвиняемый, вооруженный автоматом АК-47, вместе с подразделением незаконно пересек границу РФ.

В целях блокирования и удержания под вооруженным контролем населенного пункта Новый Путь Глушковского района Курской области он оборудовал в лесополосе наблюдательно-огневые позиции, отслеживал перемещение российских военнослужащих отмечается в сообщении

В ходе боевых действий боевика задержали российские военные. Он был передан следствию.

Также к длительным срокам и пожизненному сроку были приговорены другие украинские военные, совершившие террористические акты в отношении мирных жителей.