Украинского военного приговорили к 16 годам за терроризм в Курской области

Москва20 апр Вести.Суд вынес приговор в отношении украинского военного, признав его виновным в совершении террористического акта в Курской области. Как сообщает Следственный комитет России, Антона Зайцева приговорили к 16 годам лишения свободы.

Осужденный - военнослужащий 129 отдельной бригады территориальной обороны вооруженных формирований Украины. Установлено, что он пересек госграницу весной 2025 года, принимал участие в блокировании и удержании села Гуево в Суджанском районе, осуществлял разведку и передавал данные о перемещениях ВС РФ своему командованию. Был взят в плен российскими бойцами в лесополосе.

Признан виновным в совершении террористического акта в Курской области (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)… Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Первые три года Зайцев проведет в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима.