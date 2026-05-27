Украинского военного будут судить за вторжение в Курскую область

Москва27 мая Вести.Военные следователи СК России закончили работу над делом Виталия Субботы - военнослужащего 80-й отдельной штурмовой бригады украинской армии. Ему инкриминируют совершение теракта. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

Главным военным следственным управлением СК РФ завершено расследование уголовного дела в отношении солдата 80-й отдельной штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Виталия Субботы, обвиняемого в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) говорится в публикации Следкома

Согласно материалам дела, весной 2025 года Суббота, имея при себе автомат и гранаты, в составе группы нарушил российскую границу. Оказавшись в лесном массиве Суджанского района, он следил за поселком, местными жителями и перемещениями российских военнослужащих. Также он принимал участие в оцеплении этой территории и незаконно удерживал ее под своим контролем с оружием в руках.

Российские военнослужащие задержали Субботу в ходе боевых действий, после чего передали следователям. Ведомство получило достаточные доказательства его вины. Уголовное дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.