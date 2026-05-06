Москва6 маяВести.Украинский военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Владимир Семылюта, вторгшийся в Курскую область, предстанет перед судом по обвинению в совершении теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете.
Как установило следствие, весной 2025 года вооруженный автоматом и гранатами Семылюта незаконно пересек российско-украинскую границу и находился в селе Олешня суджанского района.
Семылюта осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролемсказано в сообщении