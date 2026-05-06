Боевик ВСУ, вторгшийся в Курскую область, предстанет перед судом Суд рассмотрит дело боевика ВСУ, вторгшегося в Курскую область

Москва6 мая Вести.Украинский военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Владимир Семылюта, вторгшийся в Курскую область, предстанет перед судом по обвинению в совершении теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Как установило следствие, весной 2025 года вооруженный автоматом и гранатами Семылюта незаконно пересек российско-украинскую границу и находился в селе Олешня суджанского района.