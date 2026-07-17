На 15 лет осужден боевик ВФУ, совершивший теракт в Курской области

Осужден боевик ВФУ, совершивший теракт в Курской области На 15 лет осужден боевик ВФУ, совершивший теракт в Курской области

Москва17 июл Вести.За совершение террористического акта в Курской области на 15 лет лишения свободы осужден солдат 225-го отдельного штурмового полка вооруженных формирований Украины (ВФУ) Василий Бухало. Об этом сообщил Следственный комитет (СК).

Как установлено, весной 2025 года мужчина, вооруженный автоматом и гранатами, в составе боевого подразделения незаконно пересек госграницу РФ.

Он прибыл на отведенный участок местности вблизи пгт. Теткино … Курской области и приступил к укреплению наблюдательно-огневых позиций, с которых вел наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанной территории и ее удержании под незаконным вооруженным контролем говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе боевых действий Бухало был задержан российскими военнослужащими и передан следственным органам.

Таким образом, украинец признан виновным по пп. "а, в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение значительного имущественного ущерба), ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима.