Военнослужащему ВСУ дали 16 лет за вторжение в Курскую область

Украинского солдата осудили на 16 лет за нападение на Курскую область Военнослужащему ВСУ дали 16 лет за вторжение в Курскую область

Москва2 июл Вести.Военнослужащего ВСУ Дениса Соловьева приговорили к 16 годам лишения свободы за участие в нападении на Курскую область, его признали виновным в совершении теракта, сообщили в СКР.

Суд установил, что 19 ноября 2024 года вооруженный автоматом и гранатами Соловьев в составе подразделения 95 отдельной десантно-штурмовой бригады незаконно пересек российскую границу.

Находясь в селах Казачья Локня и Гоголевка Суджанского района Курской области, Соловьев осуществлял наблюдение за населенными пунктами, жителями и действиями российских военнослужащих, а также участвовал в блокировании указанных территорий и их удержании под незаконным вооруженным контролем говорится в сообщении

Суд приговорил Соловьева к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, а остальной части – в колонии строгого режима.