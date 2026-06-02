Вторгшийся в Курскую область для совершения теракта стрелок ВФУ пойдет под суд

Москва2 июн Вести.Стрелок ВФУ, который в составе подразделения незаконно вторгся в Курскую область в январе 2025 года, предстанет перед судом, расследование уголовного дела в отношении украинского военнослужащего завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, 15 января прошлого года Евгений Оникиенко, который проходил военную службу в 67-й отдельной механизированной бригаде вооруженных формирований Украины, с автоматом АК-47 и ручными гранатами в составе подразделения на бронеавтомобиле "Козак" незаконно пересек российскую границу.

Оникиенко принял участие в незаконном вооруженном блокировании д. Викторовка Суджанского района Курской области, обстреле жилых домов, социальных учреждений и административных зданий, мест дислокации российских военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов сказано в сообщении

В ходе боевых действий российские военнослужащие задержали Оникиенко и передали следственными органам. В отношении него было возбуждено уголовное дело о совершении теракта.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.