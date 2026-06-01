Перед судом предстанет пулеметчик ВФУ, обвиняемый в совершении теракта в России

Москва1 июн Вести.Солдат вооруженных формирований Украины (ВФУ) Назарий Боднар, проходивший военную службу в войсковой части А-4689 (21-я отдельная механизированная бригада) в должности пулеметчика, предстанет перед судом по обвинению в совершении теракта на территории России. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.

Как установлено, весной 2025 года мужчина, вооруженный автоматом, боеприпасами и ручными гранатами, в составе воинского подразделения незаконно пересек госграницу России, а позднее, участвуя в блокировании и удержании поселка Краснооктябрьский в Курской области, осуществлял наблюдение за населенным пунктом, жителями и действиями российских военнослужащих.

В ходе боевых действий он задержан военнослужащими Вооруженных Сил Российской Федерации и передан следственным органам… [Боднар] обвиняется в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.