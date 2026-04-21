Украинский военнослужащий приговорен к 16 годам за совершение теракта

Военнослужащий ВСУ осужден за теракт в Курской области

Москва21 апр Вести.Военнослужащий ВСУ признан виновным в совершении террористического акта в Курской области. Собранные Главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, говорится в сообщении ведомства в MAX.

Установлено, что 16 февраля 2025 года солдат ВФУ Василий Иваницкий в составе боевого подразделения незаконно пересек Государственную границу России. Он был вооружен автоматом АК-74 и гранатами.

В тот же день, заняв наблюдательно-огневую позицию у деревни Куриловка Суджанского района, он принял участие в вооруженном блокировании района.

Кроме того, Иваницкий, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуации говорится в сообщении

Российские военнослужащие захватили солдата в плен.

Суд назначил Иваницкому 16 лет лишения свободы. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину.