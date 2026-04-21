Москва21 апрВести.Военнослужащий ВСУ признан виновным в совершении террористического акта в Курской области. Собранные Главным военным следственным управлением СК РФ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора, говорится в сообщении ведомства в MAX.
Установлено, что 16 февраля 2025 года солдат ВФУ Василий Иваницкий в составе боевого подразделения незаконно пересек Государственную границу России. Он был вооружен автоматом АК-74 и гранатами.
В тот же день, заняв наблюдательно-огневую позицию у деревни Куриловка Суджанского района, он принял участие в вооруженном блокировании района.
Кроме того, Иваницкий, применяя оружие, запугивал мирных жителей и препятствовал их эвакуацииговорится в сообщении
Российские военнослужащие захватили солдата в плен.
Суд назначил Иваницкому 16 лет лишения свободы. Первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима. Осужденный признал свою вину.