Украинского боевика Боднара приговорили к 16 годам за теракт в Курской области

Участник нападения ВСУ на Курскую область Боднар осужден на 16 лет Украинского боевика Боднара приговорили к 16 годам за теракт в Курской области

Москва30 июн Вести.Украинского боевика Назария Боднара, принимавшего участив в нападении на Курскую область весной 2025 года, приговорили к 16 годам лишения свободы. Об этом сообщает Следственный комитет России.

Вынесен приговор украинскому военнослужащему, участвовавшему в террористической деятельности на территории Российской Федерации… Суд приговорил Боднара к наказанию в виде лишения свободы на срок 16 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Первые три года срока осужденный проведет в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима.

В суде было установлено, что солдат 21 отдельной механизированной бригады вооруженных формирований Украины, вооружившись автоматом и имея при себе боеприпасы и ручные гранаты, пересек российскую границу, проник в поселок Краснооктябрьский Глушковского района, блокировал и удерживал территорию населенного пункта и осуществлял наблюдение за гражданским населением и военными РФ.