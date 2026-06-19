Украинского боевика приговорили к 15 годам за теракт в Курской области

Украинский боевик, участвовавший в нападении на Курскую область, получил 15 лет Украинского боевика приговорили к 15 годам за теракт в Курской области

Москва19 июн Вести.Суд вынес приговор в отношении военнослужащего 95 отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Владимира Семылюты, принимавшего участие в нападение на Курскую область весной 2025 года. Как сообщает Следственный комитет России, боевика приговорили к 15 годам лишения свободы.

Вынесен приговор солдату 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины Владимиру Семылюте, совершившему террористический акт в Курской области. Приговором суда украинскому боевику назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Первые 4 года срока осужденный проведет в тюрьме, после его переведут в колонию строгого режима.

Согласно материалам уголовного дела, Семылюта пересек российскую границу, проник в село Олешня в Суджанском районе и вместе с другими боевиками блокировал населенный пункт, осуществлял наблюдение за местными жителями и российскими военными.