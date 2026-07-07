Москва7 июлВести.Суд вынес приговор солдату 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Виталию Субботе, сообщает СК России в мессенджере MAX.
Он признан виновным в совершении террористического акта (пп. "а" и "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ)говорится в публикации
С учетом доказательств, собранных Главным военным следственным управлением СК РФ, суд приговорил Субботу к лишению свободы на 15 лет. Первые 4 года он будет отбывать наказание в тюрьме, остальную часть – в исправительной колонии строгого режима.
Как установило следствие, подразделение, в котором служил Суббота, весной 2025 года незаконно пересекло границу России и вторглось в Курскую область. В Суджанском районе солдаты ВСУ, в том числе осужденный, блокировали территорию и удерживали ее под вооруженным контролем.