Украинского военнослужащего осудили на 15 лет за терроризм в Курской области

Украинский военный получил 15 лет колонии за преступления в Курской области Украинского военнослужащего осудили на 15 лет за терроризм в Курской области

Москва23 июн Вести.Главное военное следственное управление СК России завершило расследование в отношении украинского военнослужащего Серея Олейника. Суд признал его виновным в совершении террористического акта и приговорил к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщил Следственный комитет РФ на платформе MAX.

По данным следствия, весной 2025 года Олейник, вооруженный чешским автоматом CZ BREN 2 и гранатами, в составе подразделения на бронеавтомобиле "Козак" незаконно пересек государственную границу России, после чего прибыл на позиции в Курской области. Там он оборудовал огневые точки, вел наблюдение за мирными жителями и российскими военными. Также он участвовал в блокировании территории и ее удержании под вооруженным контролем.

Суд приговорил Олейника к наказанию в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а остальной части - в исправительной колонии строгого режима говорится в публикации

Уголовное дело расследовалось по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).