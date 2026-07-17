Москва17 июлВести.Суд вынес приговор в отношении украинского боевика Валерия Никитенко, принимавшего участие во вторжении ВФУ в Курскую область. Как сообщает Следственный комитет России, он признан виновным в терроризме, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении солдата Валерия Никитенко… Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области… Приговором суда Никитенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режимаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Фигурант служил в войсковой части А-4718 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ. Установлено, что весной 2025 года он незаконно пересек границу, оборудовал позицию возле деревни Милаевка Беловского района, а после принял участие в блокировании населенного пункта и запугивании местных жителей.
Кроме того, доказано, что Никитенко вел обстрел жилых домов, школ, больниц, правоохранителей и дислокации военных ВС РФ.
Боевика задержали российские военные и передали следственным органам.