Украинский боевик осужден на 15 лет за участие в нападении на Курскую область

За терроризм в Курской области осужден боевик ВФУ Никитенко Украинский боевик осужден на 15 лет за участие в нападении на Курскую область

Москва17 июл Вести.Суд вынес приговор в отношении украинского боевика Валерия Никитенко, принимавшего участие во вторжении ВФУ в Курскую область. Как сообщает Следственный комитет России, он признан виновным в терроризме, ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Доказательства… признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении солдата Валерия Никитенко… Он признан виновным в совершении террористического акта в Курской области… Приговором суда Никитенко назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части – в исправительной колонии строгого режима говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Фигурант служил в войсковой части А-4718 22-й отдельной механизированной бригады ВФУ. Установлено, что весной 2025 года он незаконно пересек границу, оборудовал позицию возле деревни Милаевка Беловского района, а после принял участие в блокировании населенного пункта и запугивании местных жителей.

Кроме того, доказано, что Никитенко вел обстрел жилых домов, школ, больниц, правоохранителей и дислокации военных ВС РФ.

Боевика задержали российские военные и передали следственным органам.