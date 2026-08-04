СК России расследует дело солдата ВСУ, обвиняемого в терактах в Курской области

СК: украинский штурмовик подозревается в совершении терактов в Курской области СК России расследует дело солдата ВСУ, обвиняемого в терактах в Курской области

Москва4 авг Вести.Сотрудники Главного военного следственного управления СК России возбудили уголовное дело в отношении военнослужащего 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Сергея Выговского, сообщает Следком в мессенджере MAX.

Он подозревается в совершении террористических актов на территории Курской области.

Как остановило следствие, весной 2025 года Выговский с огнестрельным оружием в составе своего подразделения пересек границу РФ и достиг села Горналь Суджанского района Курской области. Там украинские солдаты блокировали территорию и удерживали ее под незаконным вооруженным контролем.

При этом Выговский неоднократно совершал действия, направленные на устрашение местного населения, причинение значительного материального ущерба, а также создающие опасность гибели неограниченного круга лиц из числа мирных жителей и российских военнослужащих отмечается в публикации

Выговский был задержан военнослужащими ВС РФ на территории Курской области и передан следственным органам. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.