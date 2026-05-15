ГВСУ: расследованы более 300 уголовных дел после вторжения ВСУ в Курскую область

Москва15 мая Вести.Более 300 уголовных дел расследованы после вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область в 2024 году, заявил руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета (СК) России Константин Корпусов в интервью ТАСС.

Более 700 украинских боевиков приговорены к наказаниям с начала проведения специальной военной операции (СВО), отметил Корпусов.

Он подчеркнул, что с начала СВО военные следователи возбудили более 2 тыс. уголовных дел в отношении боевиков ВСУ.