Российские суды с начала СВО вынесли приговоры более 700 боевикам ВСУ

Москва15 мая Вести.Более 700 украинских боевиков с начала проведения специальной военной операции (СВО) были приговорены к суровым наказаниям. Об этом сообщил руководитель Главного военного следственного управления (ГВСУ) СК РФ Константин Корпусов.

В беседе с ТАСС он подчеркнул, что 24 боевика получили пожизненные сроки.

В результате этой работы к суровым наказаниям приговорены свыше 700 нацистских преступников, в том числе 24-м назначено пожизненное наказание, остальные осуждены к лишению свободы сроком от 16 до 25 лет заявил Корпусов

Он также отметил, что военные следователи возбудили более 2 тыс. уголовных дел в отношении боевиков ВСУ с начала СВО.