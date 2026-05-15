Названо количество уголовных дел возбужденных в РФ в отношении боевиков ВСУ

ГВСУ: с начала спецоперации возбуждено более 2 тысяч дел против военных ВСУ Названо количество уголовных дел возбужденных в РФ в отношении боевиков ВСУ

Москва15 мая Вести.Российские военные следователи возбудили более двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов.

С начала проведения специальной военной операции военными следователями возбуждены свыше 2 тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины заявил Корпусов

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что более тысячи боевиков ВСУ осуждены за убийство мирных жителей Донбасса и другие военные преступления.

Между тем председатель партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что после победы России в спецоперации украинских боевиков ждет трибунал за атаки на мирных жителей.