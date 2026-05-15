Москва15 маяВести.Российские военные следователи возбудили более двух тысяч уголовных дел в отношении представителей вооруженных формирований Украины с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщил руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов.
Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что более тысячи боевиков ВСУ осуждены за убийство мирных жителей Донбасса и другие военные преступления.
Между тем председатель партии "Родина" Алексей Журавлев заявил, что после победы России в спецоперации украинских боевиков ждет трибунал за атаки на мирных жителей.