Потерпевшими от вторжения ВСУ в Курскую область признаны больше 87 тыс. человек

Москва15 мая Вести.Руководитель Главного военного следственного управления СК РФ Константин Корпусов сообщил ТАСС, что больше 87 тысяч человек признаны потерпевшими после вторжения ВСУ в Курскую область в 2024 году.

Он рассказал, что в ходе следствия по уголовным делам, возбужденным по фактам обстрелов гражданской инфраструктуры приграничных и тыловых территорий России, были допрошены свыше 206 тысяч человек.

Он также подчеркнул, что с первых дней вторжения ВСУ на территорию Курской области следователями была организована работа по расследованию преступлений украинских боевиков и иностранных наемников.

Ранее командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид рассказал, что после освобождения Суджи от украинских боевиков российские военные обнаружили братскую могилу, в которой находились 524 тела мирных жителей.