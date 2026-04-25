"Мы столкнулись с реальным злом": командир Аид о братских могилах в Судже В Судже обнаружили братскую могилу с телами 524 мирных жителей

Москва25 апр Вести.После освобождения Суджи в Курской области от оккупации киевского режима российские военнослужащие обнаружили братскую могилу, в которой насчитали 524 тела мирных жителей. Об этом рассказал командир группы спецназа "Ахмат" с позывным Аид.

В беседе с ТАСС он поделился рассказами мирных жителей, которые пытались покинуть свои села, но боевики ВСУ разворачивали их назад. Населению прямо говорили, что они живой щит для украинских подразделений.

В Русском Поречном была устроена противником резня мирного населения, все подвалы были забиты телами. Аналогично было и в Судже, самое большое захоронение - братская могила, которую обнаружили относительно недавно, в 524 тела рассказал Аид

Командир назвал увиденное проявлением нечеловеческой ненависти со стороны боевиков киевского режима. Аид заявил, что в их действиях не было ничего, что можно было бы связать с воинским долгом.

Там мы поняли, что мы столкнулись с реальным злом подчеркнул Аид

Ранее была опубликована история многодетного отца, который в августе 2024 года во время оккупации Суджи вывел из города супругу и пятерых детей под огнем ВСУ.