Алаудинов сообщил о сотнях тысяч трупов боевиков ВСУ, лежащих на линии фронта Алаудинов: ВСУ не забирают трупы своих боевиков с передовой

Москва2 июл Вести.Украинская армия не забирает трупы своих боевиков с передовой. На линии фронта лежат уже сотни тысяч тел, сообщил в интервью РИА Новости командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он добавил, что это не новая практика – киевский режим никогда не интересовали судьбы украинских солдат и офицеров. Зато ВСУ всегда стараются забрать с поля боя тела иностранных наемников.

Алаудинов также напомнил, что после освобождения Курской области там были собраны тысячи тел боевиков, которые потом были переданы киевскому режиму. Впрочем, нашли и вывезли еще не всех.

На нашей территории (в курском приграничье. – Прим. ред.), еще и на самой сумской территории, и по всей линии ЛБС мы должны отметить, что десятки, даже не десятки, а сотни тысяч тел бойцов Украины до сих пор продолжают валяться, их никто не забирает добавил командир спецназа "Ахмат"

Он отметил, что чаще всего убитых украинских военных приходится эвакуировать российским бойцам.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что численность вооруженных сил Украины сократилась только за последнее время на 100 тысяч человек, а ежемесячно киевский режим теряет около 40 тысяч боевиков.