Алаудинов: раскрытие потерь ВСУ может привести к выплатам в миллиарды

Алаудинов заявил, что Киев скрывает потери ВСУ ради экономии средств Алаудинов: раскрытие потерь ВСУ может привести к выплатам в миллиарды

Москва9 авг Вести.Киевские власти намеренно не проводят полноценную идентификацию погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), чтобы не раскрывать реальные масштабы потерь и не выплачивать компенсации их родственникам. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

По его словам, финансовая составляющая также может быть одной из причин, по которым украинские власти не сообщают о реальном количестве погибших военнослужащих.

Если начать реально проводить идентификацию останков, если начать озвучивать цифры [потерь] – это же будет для населения страны очень страшная цифра, которая всколыхнет [людей] сказал Алаудинов

Он уточнил, что выплаты родственникам погибших военнослужащих могут исчисляться миллиардами долларов.

Ранее Алаудинов заявил, что потери украинской армии за период конфликта могут составлять около 2,5 млн человек.