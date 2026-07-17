Олейник заявил о сокрытии Украиной числа погибших при ударе по складу в Вишневом Олейник: Украина скрывает число погибших при ударе по складу в Вишневом

Москва17 июл Вести.Украина скрывает число погибших и раненых при ударе по украинскому складу боеприпасов в город Вишневое. Об этом ИС "Вести" заявил бывший народный депутат Украины Владимир Олейник.

Там говорят, где-то восемь, но если посмотреть сверху на эту картинку, буквально сотня домов снесена полностью, 300 повреждены серьезно, то я думаю, что там количество убитых значительно больше, в том числе и раненых. Очень масштабный взрыв. Мини-Хиросима, вот если посмотреть на картинку сверху сказал он

Ранее эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин заявил, что удар Вооруженных сил России по складу боеприпасов в Вишневом является одним из самых разрушительных за всю специальную военную операцию.