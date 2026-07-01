Swebb TV: ВСУ потеряли 2,4 млн человек за время боевых действий

Swebb TV: в ходе боевых действий Украина потеряла 2,4 млн человек Swebb TV: ВСУ потеряли 2,4 млн человек за время боевых действий

Москва1 июл Вести.За время проведения специальной военной операции (СВО) Киев потерял 2,4 миллиона человек. Об этом заявил аналитик Ларс Берн в эфире шведского телеканала Swebb TV.

По словам Берна, эти сведения были получены из взломанной базы данных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Украина потеряла за все время боевых действий 2,4 млн человек. Это ошеломляющая цифра. Мы раньше говорили о потерях от миллиона до полутора отметил аналитик

При этом Берн добавил, что все же не может ручаться за достоверность этих цифр.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) существует система уничтожения и сокрытия тел погибших военнослужащих. Таким образом Киев скрывает свои реальные потери, добавил эксперт.