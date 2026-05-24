В некрологах ВСУ зафиксировано уже более 751 тысячи смертей Военкор Татаринов сообщил о 751 тысяче зафиксированных некрологов ВСУ

Москва24 мая Вести.Автор Telegram-канала "Шепот Фронта" Руслан Татаринов, который ведет подсчет украинских некрологов, заявил, что число зафиксированных погибших военнослужащих ВСУ достигло 751 тысячи. Об этом он рассказал в эфире радио "Комсомольская правда".

По мнению Татаринова, фактическое число погибших с украинской стороны уже превысило миллион человек. Однако подтвердить такие данные затруднительно из-за отсутствия сведений по части военнослужащих.

Военкор отметил, что в своей работе использует информацию, которую публикуют сами украинские источники, и тщательно проверяет поступающие данные.

Если говорить о недельной динамике, то вот, например, в понедельник выставляется 100-200 некрологов, следующие дни тоже будут "мясными". Но в субботу и воскресенье люди отдыхают и информации меньше указал он

Татаринов также обратил внимание на данные за текущий год, согласно которым было зафиксировано 52 случая гибели женщин, проходивших службу в рядах украинской армии. По его мнению, это свидетельствует о более активном привлечении женщин к военной службе.

Ранее источники в силовых структурах РФ сообщали, что на некоторых направлениях ВСУ несут колоссальные потери личного состава. Из-за этого офицеров ПВО переводят в штурмовые группы.