Украинских офицеров ПВО переводят в штурмовики на фоне огромных потерь ВСУ РИА Новости: командование ВСУ из-за потерь переводит офицеров ПВО в штурмовики

Москва13 мая Вести.На Украине офицеров противовоздушной обороны (ПВО) переводят в штурмовики на фоне колоссальных потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Волчанском районе. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.

Как пример он указал на некоего Григория Бобира - его уничтожили на линии боевого соприкосновения в составе штурмовой группы ВСУ, хотя он официально проходил службу в должности командира взвода РЛС.

Ранее сообщалось, что украинские боевики убили двух своих сослуживцев, которые пытались форсировать реку Псел в Сумской области.