Москва11 мая Вести.Техников 108-й авиационной комендатуры Воздушных сил Украины (ВСУ) перевели в штурмовые и беспилотные подразделения, направленные на харьковское направление. Об этом рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства РИА Новости отметил, что переброшенные техники ранее обслуживали авиацию ВСУ в Ивано-Франковской области.

Отвечавших ранее за обслуживание авиационной техники украинских националистов перевели в боевые подразделения, сформировав из них расчеты БПЛА и штурмовые группы сообщил собеседник агентства

Ранее стало известно, что на учебных полигонах ВСУ в Харьковской области растет число небоевых потерь. Отмечалось, что скончался украинский инструктор А. Коваленко из Ровно. Он отказывался от медицинской помощи, чтобы не оказаться в составе штурмовой группы.

Российские силовики в апреле также сообщили, что украинское командование могло казнить солдат, которые отказались идти на задание под Сумами.